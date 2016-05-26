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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:56
Квесторе_поверніться
У них вкдад от 1000 пополнение от 500
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pavyak
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