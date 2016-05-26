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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:56
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У них вкдад от 1000 пополнение от 500
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:35
2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:44
Universal Bank написав: 2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45
Universal Bank написав:
Розмір комісії: 1% + 5 грн.
Це комісія карти чи агрегату (якого?)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:13
2XL написав: Universal Bank написав: 2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Как обычно-- приватовскими сендманями, а там тропинками )
ПС. Я смотрю тут кто в лес кто по дрова. А офпред -- просто в дрОва ))
... делайте хоть что-нибудь!
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Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
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