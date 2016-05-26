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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:56

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У них вкдад от 1000 пополнение от 500
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:35

  2XL написав:Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?

Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:44

Re: Універсал (Universal Bank)

Universal Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?

Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.


Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45

Re: Універсал (Universal Bank)

  Universal Bank написав:Розмір комісії: 1% + 5 грн.

Це комісія карти чи агрегату (якого?)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:13

  2XL написав:
Universal Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?

Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.


Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.

Как обычно-- приватовскими сендманями, а там тропинками )

ПС. Я смотрю тут кто в лес кто по дрова. А офпред -- просто в дрОва ))
... делайте хоть что-нибудь!
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