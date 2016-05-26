|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:56
Квесторе_поверніться
У них вкдад от 1000 пополнение от 500
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2125
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:35
2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
-
Universal Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:44
Universal Bank написав: 2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2875
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45
Universal Bank написав:
Розмір комісії: 1% + 5 грн.
Це комісія карти чи агрегату (якого?)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25940
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:13
2XL написав: Universal Bank написав: 2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Как обычно-- приватовскими сендманями, а там тропинками )
ПС. Я смотрю тут кто в лес кто по дрова. А офпред -- просто в дрОва ))
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26057
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2944 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:04
2XL написав: Universal Bank написав: 2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Перекази p2p можливі тільки із гривневих карт. Розмір комісії: 1% + 5 грн. Комісія за переказ стягується з відправника переказу.
Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Валюту можете снять в кассе без комиссии
-
Universal Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:14
Universal Bank написав: 2XL написав:
Каким образом можно снять мелкие суммы (проценты по депозиту) с карты? Желательно безкомиссионные варианты.
Валюту можете снять в кассе без комиссии
а правда что если в течении 10-ти дней не снять, то потом снятие с комисией?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4094
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:24
А расскажите плз по ставкам депо
Был сегодня в отделении, показали мне сотрудники листик, где на 6 месяцев с процентами в конце периода ставка что-то 16.4х%
В отличие от официальных 15,75+0,25 за моно/платину + акция
К ним 0.25 за карту моно тоже суммируется? С местным бонусом за депо получается неплохо
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:49
Alex_ki написав:
А расскажите плз по ставкам депо
Был сегодня в отделении, показали мне сотрудники листик, где на 6 месяцев с процентами в конце периода ставка что-то 16.4х%
В отличие от официальных 15,75+0,25 за моно/платину + акция
К ним 0.25 за карту моно тоже суммируется? С местным бонусом за депо получается неплохо
Вам в отделении говорили про депозит с пополнение с эффективной % ставкой и учетом капитализации процентов в конце срока = 16,48%
-
Universal Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23
Alex_ki написав:
Моя депошная успешно авторизовалась, показывает 2 бесплатных посещения
А это где и как авторизоваться-то?
-
VYu
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Bobb
, kostya77
, mephala
, slasva
, Surz
, vollena71
, VYu
, Кочевник
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32205
|3997360
|
|
|59
|9583
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|566
|179000
|
|