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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:43
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:07
У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019, иногда пользуюсь (вот МАУ хотел имя-фамилию с карты, здесь они есть, а на дефолтной mono нет). Сегодня "Универсал" прислал SMS, что кредитный лимит по ней теперь установлен в 0, а остаток денег заберите или переведите на мобильный до 5.11. "Korystujtes Monobank"
.
Я недоволен, рассчитывал нормально пользоваться этой картой и её кредитным лимитом до конца оплаченного года.
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