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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:43

Re: Універсал (Universal Bank)

Вот отсюда по ссылке https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... e-key.html
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:07

У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019, иногда пользуюсь (вот МАУ хотел имя-фамилию с карты, здесь они есть, а на дефолтной mono нет). Сегодня "Универсал" прислал SMS, что кредитный лимит по ней теперь установлен в 0, а остаток денег заберите или переведите на мобильный до 5.11. "Korystujtes Monobank" :mrgreen:.

Я недоволен, рассчитывал нормально пользоваться этой картой и её кредитным лимитом до конца оплаченного года.
VYu
 
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  #<1 ... 549550551552
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