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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:43
Re: Універсал (Universal Bank)
Вот отсюда по ссылке
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:07
У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019, иногда пользуюсь (вот МАУ хотел имя-фамилию с карты, здесь они есть, а на дефолтной mono нет). Сегодня "Универсал" прислал SMS, что кредитный лимит по ней теперь установлен в 0, а остаток денег заберите или переведите на мобильный до 5.11. "Korystujtes Monobank" .
Я недоволен, рассчитывал нормально пользоваться этой картой и её кредитным лимитом до конца оплаченного года.
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:47
Re: Універсал (Universal Bank)
А срок действия карты когда заканчивается, 11/18?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:52
Мне тоже пришла такая смска, но я-то как раз в пятницу написала заявку на закрытие
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:12
Охреневший банк месяц назад снял 499 грн. За годовое обслуживаение кредитной линии авансом, а сегодня обнулил лимит!!! Мошенники! Верните бабло за непредоставленную услугу
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:14
Re: Універсал (Universal Bank)
А у меня он выбран - как они его обнулят?
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:15
Просто ваша линия становится невозобновляемой.
Так в любом банке при обнулении лимита.
Вы гасите что что долдны на тех же условиях что брали, но погасив снова брать уже не можете.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:18
А це по коомсомольськи...внески заплачені...гуляй Вася.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:20
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:20
Верно, 11/18. Но я надеялся, что новую карточку-то мне к декабрю сделают, раз оплачена до апреля .
Востаннє редагувалось VYu в Пон 29 жов, 2018 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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