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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:43

Re: Універсал (Universal Bank)

Вот отсюда по ссылке https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... e-key.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:07

У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019, иногда пользуюсь (вот МАУ хотел имя-фамилию с карты, здесь они есть, а на дефолтной mono нет). Сегодня "Универсал" прислал SMS, что кредитный лимит по ней теперь установлен в 0, а остаток денег заберите или переведите на мобильный до 5.11. "Korystujtes Monobank" :mrgreen:.

Я недоволен, рассчитывал нормально пользоваться этой картой и её кредитным лимитом до конца оплаченного года.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:47

Re: Універсал (Universal Bank)

  VYu написав:У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019

А срок действия карты когда заканчивается, 11/18?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:52

  VYu написав:У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019, иногда пользуюсь (вот МАУ хотел имя-фамилию с карты, здесь они есть, а на дефолтной mono нет). Сегодня "Универсал" прислал SMS, что кредитный лимит по ней теперь установлен в 0, а остаток денег заберите или переведите на мобильный до 5.11. "Korystujtes Monobank" :mrgreen:.

Я недоволен, рассчитывал нормально пользоваться этой картой и её кредитным лимитом до конца оплаченного года.

Мне тоже пришла такая смска, но я-то как раз в пятницу написала заявку на закрытие :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:12

Охреневший банк месяц назад снял 499 грн. За годовое обслуживаение кредитной линии авансом, а сегодня обнулил лимит!!! Мошенники! Верните бабло за непредоставленную услугу

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:14

Re: Універсал (Universal Bank)

А у меня он выбран - как они его обнулят?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:15

  Stringer написав:А у меня он выбран - как они его обнулят?


Просто ваша линия становится невозобновляемой.
Так в любом банке при обнулении лимита.
Вы гасите что что долдны на тех же условиях что брали, но погасив снова брать уже не можете.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:18

  IMPRINTER написав:Охреневший банк месяц назад снял 499 грн. За годовое обслуживаение кредитной линии авансом, а сегодня обнулил лимит!!! Мошенники! Верните бабло за непредоставленную услугу

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А це по коомсомольськи...внески заплачені...гуляй Вася. :(
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:20

  IMPRINTER написав:Охреневший банк месяц назад снял 499 грн. За годовое обслуживаение кредитной линии авансом, а сегодня обнулил лимит!!! Мошенники! Верните бабло за непредоставленную услугу

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напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваш ИНН.
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:20

  clientage написав:
  VYu написав:У меня, среди прочего, есть кредитка "Универсала", оплачено годовое обслуживание до апреля 2019

А срок действия карты когда заканчивается, 11/18?

Верно, 11/18. Но я надеялся, что новую карточку-то мне к декабрю сделают, раз оплачена до апреля :?.
Востаннє редагувалось VYu в Пон 29 жов, 2018 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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