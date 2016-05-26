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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:22
Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:23
Universal Bank
Написал. Спасибо.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:28
Re: Універсал (Universal Bank)
Такое до этого только ко скунс себе позволял, насколько я помню?
Скунс-2 ?
У меня такое же смс пришло. Но хоть карта обычная...
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:40
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