Додано: Пон 29 жов, 2018 20:39

uaprofi



если так то пусть возвращают комиссию пропорционально неиспользованному сроку.

а то нашли себе спонсора - кабаку !

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