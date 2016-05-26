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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:22

Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:23

Universal Bank

Написал. Спасибо.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:28

Re: Універсал (Universal Bank)

Квесторе_поверніться написав:[]
А це по коомсомольськи...внески заплачені...гуляй Вася. :(


Такое до этого только ко скунс себе позволял, насколько я помню?
Скунс-2 ?

У меня такое же смс пришло. Но хоть карта обычная... :(
gav
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:40

  VYu написав:
  clientage написав:А срок действия карты когда заканчивается, 11/18?

Верно, 11/18. Но я надеялся, что новую карточку-то мне к декабрю сделают, раз оплачена до апреля :?.


Еще кажись весной отказались новую карту выпускать.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55

Ну да весной кажись обсуждали, шо вообщем-то новых карт не будет перевыпускаться. Просто у них все карты и договора разнесены по времени, по полгода бывает разница Вот и не повезло многим
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:04

  gav написав:
Квесторе_поверніться написав:[]
А це по коомсомольськи...внески заплачені...гуляй Вася. :(


Такое до этого только ко скунс себе позволял, насколько я помню?
Скунс-2 ?

У меня такое же смс пришло. Но хоть карта обычная... :(

То є монобанда винна... :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:09

  IMPRINTER написав:Охреневший банк месяц назад снял 499 грн.


Universal Bank, Вы комиссию будете возвращать только по индивидуальному обращению или всем кому порезали КЛ вернёте автоматом?
на монобанк я не буду переходить аднозначно.
и карты будут продолжать работать без КЛ до конца срока действия карты, или карты будут блокированны?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:39

uaprofi

если так то пусть возвращают комиссию пропорционально неиспользованному сроку.
а то нашли себе спонсора - кабаку !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:46

Пусть шлют подобные СМСки за 2 недели до продления креддоговора, а не по сроку перевыпуска карты. А клиент уже разберется шо ему больше нравится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:03

Всі лупцюємо скунса - 2!

  IMPRINTER написав:Охреневший банк месяц назад снял 499 грн. За годовое обслуживаение кредитной линии авансом, а сегодня обнулил лимит!!! Мошенники! Верните бабло за непредоставленную услугу

Зображення

Універсал, я тебе зубами загризу! :evil: Поверни Імпрінтеру 499 грн. Або поверни кредитну лінію добросовісному позичальнику, кредитна історія котрого, чиста як сльоза немовля! Інакше наріку вашу банку Скунс - джуніор! :mrgreen: абАрзєлі кАнкретнА... :twisted:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 30 жов, 2018 00:06, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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