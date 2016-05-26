Додано: Вів 30 жов, 2018 10:34

Nighthawk



у меня был лимит 21 600.

в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.

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