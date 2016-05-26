Nighthawk
у меня был лимит 21 600.
в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:34
Nighthawk
у меня был лимит 21 600.
в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:58
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:05
Re: Універсал (Universal Bank)
Даст, если там меньше 5к своих и нет депо
Моня у меня выше 0 не вылазит)
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