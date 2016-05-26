у меня был лимит 21 600. в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.
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Универсал не устаёт приятно удивлять. Сегодня без предзаказа зашел в отделение с маленькой надеждой снять 5к у.е. со сберегательного счета, и на моё глубочайшее удивление, таки выдали, да еще и новыми купюрами. До этого, 2 раза разрывал досрочного депозиты "Растущий", и тоже все выдавали в тот же день. В общем, по крайней мере, в плане работы с валютной наличностью, чувствуется солидный гандикап в сравнении с той же Альфой, где даже 2 тыс. долл. у меня еще ни разу не получилось снять без предзаказа. Универсалу респект!
— Как вы договаривались с Универсалом: почему Монобанк остановился именно на варианте кооперации с банком Тигипка? На самом деле — целый ряд параметров. Ключевой параметр был в том, чтобы у банка не было своего сильного розничного направления, то есть чтобы он был готов к совместному проекту в рознице. По этому критерию отсеялось большое количество банков, которые, конечно, не хотели закрывать свои мобильные приложения или карточки.
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— Как вы договаривались с Универсалом: почему Монобанк остановился именно на варианте кооперации с банком Тигипка? На самом деле — целый ряд параметров. Ключевой параметр был в том, чтобы у банка не было своего сильного розничного направления, то есть чтобы он был готов к совместному проекту в рознице. По этому критерию отсеялось большое количество банков, которые, конечно, не хотели закрывать свои мобильные приложения или карточки.
Ну это все равно не объясняет - почему всем пришли смски, а мне нет.