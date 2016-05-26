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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:34

Nighthawk

у меня был лимит 21 600.
в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:58

  jay2004 написав:15,25% на полгода (15% стандарт+ Платинум Депозитный 0,25%) + 2% Минфин.


Так Минфин же пишет, что если уже есть счета в Универсали или Моно, то бонус не даст.
Или все-таки дает?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:05

Re: Універсал (Universal Bank)

Alexey_k9 написав:
  jay2004 написав:15,25% на полгода (15% стандарт+ Платинум Депозитный 0,25%) + 2% Минфин.


Так Минфин же пишет, что если уже есть счета в Универсали или Моно, то бонус не даст.
Или все-таки дает?
Даст, если там меньше 5к своих и нет депо
Моня у меня выше 0 не вылазит)
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:25

А гривневую платину только под депозит дают?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:51

Универсал не устаёт приятно удивлять. Сегодня без предзаказа зашел в отделение с маленькой надеждой снять 5к у.е. со сберегательного счета, и на моё глубочайшее удивление, таки выдали, да еще и новыми купюрами. До этого, 2 раза разрывал досрочного депозиты "Растущий", и тоже все выдавали в тот же день. В общем, по крайней мере, в плане работы с валютной наличностью, чувствуется солидный гандикап в сравнении с той же Альфой, где даже 2 тыс. долл. у меня еще ни разу не получилось снять без предзаказа. Универсалу респект!
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:51

  Stringer написав:Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?

Главный продукт Fintech Band — Монобанк, мобильное приложение которое работает на базе Универсал банка
— Как вы договаривались с Универсалом: почему Монобанк остановился именно на варианте кооперации с банком Тигипка?
На самом деле — целый ряд параметров. Ключевой параметр был в том, чтобы у банка не было своего сильного розничного направления, то есть чтобы он был готов к совместному проекту в рознице.
По этому критерию отсеялось большое количество банков, которые, конечно, не хотели закрывать свои мобильные приложения или карточки.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:58

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?

Главный продукт Fintech Band — Монобанк, мобильное приложение которое работает на базе Универсал банка
— Как вы договаривались с Универсалом: почему Монобанк остановился именно на варианте кооперации с банком Тигипка?
На самом деле — целый ряд параметров. Ключевой параметр был в том, чтобы у банка не было своего сильного розничного направления, то есть чтобы он был готов к совместному проекту в рознице.
По этому критерию отсеялось большое количество банков, которые, конечно, не хотели закрывать свои мобильные приложения или карточки.

Ну это все равно не объясняет - почему всем пришли смски, а мне нет.
Stringer
 
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