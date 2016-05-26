Nighthawk
у меня был лимит 21 600.
в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:34
Nighthawk
у меня был лимит 21 600.
в сентябре списали наперед за годовое обслуживание 499 грн. (у меня голд-кодитка) - ну и вчера получил смс, чтоб шел нах ... подлые мошенники ! верните лимит в зад или верните пропорциональную долю абонки.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:58
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:05
Re: Універсал (Universal Bank)
Даст, если там меньше 5к своих и нет депо
Моня у меня выше 0 не вылазит)
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:51
Универсал не устаёт приятно удивлять. Сегодня без предзаказа зашел в отделение с маленькой надеждой снять 5к у.е. со сберегательного счета, и на моё глубочайшее удивление, таки выдали, да еще и новыми купюрами. До этого, 2 раза разрывал досрочного депозиты "Растущий", и тоже все выдавали в тот же день. В общем, по крайней мере, в плане работы с валютной наличностью, чувствуется солидный гандикап в сравнении с той же Альфой, где даже 2 тыс. долл. у меня еще ни разу не получилось снять без предзаказа. Универсалу респект!
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:51
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:58
Ну это все равно не объясняет - почему всем пришли смски, а мне нет.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:32
ну хотя бы так )
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:49
Скунс - 2. Абортований мутант.
Алілуйя! Скунс - 2 не народився! Мамка зробила аборт.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:51
Re: Універсал (Universal Bank)
Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..
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