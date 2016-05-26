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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:53
gav написав:
Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..
Вимагайте тута у представника...
Розмноження мутантів тре пресікати на корню...
Ми їх душили, душили...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:57
Козак-характерник написав: gav написав:
Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..
Вимагайте тута у представника...
Розмноження мутантів тре пресікати на корню...
Ми їх душили, душили...
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:01
Universal Bank
Вы так и не ответили
Stringer написав:Universal Bank
Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?
Мне смс не пришла, можно пользоваться лимитом, или как только я его загашу вы мне его обнулите?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:02
Stringer написав:Universal Bank
Вы так и не ответили
Stringer написав:Universal Bank
Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?
Мне смс не пришла, можно пользоваться лимитом, или как только я его загашу вы мне его обнулите?
походу что так - что обнулили тем у кого небыло долга.
гну а на вторую часть вопроса вам никто не ответит думаю.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:04
IMPRINTER написав: Stringer написав:Universal Bank
Вы так и не ответили
Stringer написав:Universal Bank
Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?
Мне смс не пришла, можно пользоваться лимитом, или как только я его загашу вы мне его обнулите?
походу что так - что обнулили тем у кого небыло долга.
гну а на вторую часть вопроса вам никто не ответит думаю.
ну а вдруг? у меня аж 24 тыщи... жалко
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Stringer
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:06
Stringer
мужайтесь.
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IMPRINTER
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9
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:08
Квесторе_поверніться написав: Козак-характерник написав: gav написав:
Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..
Вимагайте тута у представника...
Розмноження мутантів тре пресікати на корню...
Ми їх душили, душили...
Суму менше 499 грн взад не повертають?
Звідки я знаю?
Мене тут немає. Я за кумпанію і з метою дезінфекції боротьбу веду. Щоб не повадно було надалі іншим банкам бешкетувати. Одного скунса вже маємо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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