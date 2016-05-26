RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:53

  gav написав:Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..

Вимагайте тута у представника... :P Розмноження мутантів тре пресікати на корню... :P Ми їх душили, душили... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25559
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:57

  Козак-характерник написав:
  gav написав:Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..

Вимагайте тута у представника... :P Розмноження мутантів тре пресікати на корню... :P Ми їх душили, душили... :P

Суму менше 499 грн взад не повертають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:01

Universal Bank Вы так и не ответили
  Stringer написав:Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?

Мне смс не пришла, можно пользоваться лимитом, или как только я его загашу вы мне его обнулите?
Stringer
 
Повідомлень: 8152
З нами з: 23.01.13
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:02

  Stringer написав:Universal Bank Вы так и не ответили
  Stringer написав:Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?

Мне смс не пришла, можно пользоваться лимитом, или как только я его загашу вы мне его обнулите?


походу что так - что обнулили тем у кого небыло долга.
гну а на вторую часть вопроса вам никто не ответит думаю.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35342
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5624 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:04

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Universal Bank Вы так и не ответили
  Stringer написав:Universal Bank Скажите, вы всем обнуляете кредитные лимиты? Или есть варианты?

Мне смс не пришла, можно пользоваться лимитом, или как только я его загашу вы мне его обнулите?


походу что так - что обнулили тем у кого небыло долга.
гну а на вторую часть вопроса вам никто не ответит думаю.

ну а вдруг? у меня аж 24 тыщи... жалко :cry:
Stringer
 
Повідомлень: 8152
З нами з: 23.01.13
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:06

Stringer

мужайтесь.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35342
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5624 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:
  gav написав:Аборт индивидуальный, для избранных, как я понял -- по отсутствию такой же смс у меня ..

Вимагайте тута у представника... :P Розмноження мутантів тре пресікати на корню... :P Ми їх душили, душили... :P

Суму менше 499 грн взад не повертають?

Звідки я знаю? :P Мене тут немає. Я за кумпанію і з метою дезінфекції боротьбу веду. Щоб не повадно було надалі іншим банкам бешкетувати. Одного скунса вже маємо. :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25559
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:47

Re: Універсал (Universal Bank)

  Stringer написав:ну а вдруг? у меня аж 24 тыщи... жалко


А-шка, если ее не просить наливает 50% от суммы депо.
у меня в А-шке 100к простаивают, а ВЫ за 24 плачете .... , мужайтесь, делайте осмысленный выбор .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 552553554555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3223, 3224, 3225
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32240 4000327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:12
octopus
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
68 38133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
greenozon
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
59 9607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 10:36
pr_skybank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.