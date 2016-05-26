Вимагайте тута у представника... Розмноження мутантів тре пресікати на корню... Ми їх душили, душили...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:53
Вимагайте тута у представника... Розмноження мутантів тре пресікати на корню... Ми їх душили, душили...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:57
Суму менше 499 грн взад не повертають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:01
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:02
походу что так - что обнулили тем у кого небыло долга.
гну а на вторую часть вопроса вам никто не ответит думаю.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:04
ну а вдруг? у меня аж 24 тыщи... жалко
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:06
Stringer
мужайтесь.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:08
Звідки я знаю? Мене тут немає. Я за кумпанію і з метою дезінфекції боротьбу веду. Щоб не повадно було надалі іншим банкам бешкетувати. Одного скунса вже маємо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:47
Re: Універсал (Universal Bank)
А-шка, если ее не просить наливает 50% от суммы депо.
у меня в А-шке 100к простаивают, а ВЫ за 24 плачете .... , мужайтесь, делайте осмысленный выбор .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|