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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:24
Ого, только нал в кассе или на телефон? В торговой сети уже нельзя использовать?
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Alex_ki
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Вів 30 жов, 2018 23:57
vcy
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