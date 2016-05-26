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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:24
Ого, только нал в кассе или на телефон? В торговой сети уже нельзя использовать?
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Alex_ki
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:06
Уважаемые клиенты!
Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(
Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.
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Universal Bank
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:23
Goodman написав: Stringer написав:
ну а вдруг? у меня аж 24 тыщи... жалко
А-шка, если ее не просить наливает 50% от суммы депо.
у меня в А-шке 100к простаивают, а ВЫ за 24 плачете .... , мужайтесь, делайте осмысленный выбор .
Кому это ваше овно нужно - пускай делает свой бессмысленный выбор
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Stringer
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:39
Ітогі подведьом. Йопнули 18к кредитного ліміту, розкрученого з нещасних 5к.
Так, на Моні є ліміт 100к, але із-за дебільних запльотів Гороха, що не дозволяють завести ще одну картку як дебетну, цей ліміт простоює. Представник банку, як на рахунок дозволити клієнтам Віз Голд/Класік завести ще одну картку монобанку з 0-м лімітом, а?
І да, верніть 149 грн річного обслуговування! Що за паскудство!
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Nighthawk
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Додано: Сер 31 жов, 2018 10:01
Universal Bank написав:
Уважаемые клиенты!
Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(
Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Только на общих основаниях? Т. Е. Никогда.? Горох тупо не хочет мне его давать. Не смотр на то, что все годы был идеальным заемщиком Универсал Банка.
Поэтому вопрос, есть ли какая та льготная процедура в получении кредитного лимита в монобанке для тех у кого аннулировали лимит в Универсал Банке?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 31 жов, 2018 10:05
IMPRINTER написав: Universal Bank написав:
Уважаемые клиенты!
Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(
Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Только на общих основаниях? Т. Е. Никогда.? Горох тупо не хочет мне его давать. Не смотр на то, что все годы был идеальным заемщиком Универсал Банка.
Поэтому вопрос, есть ли какая та льготная процедура в получении кредитного лимита в монобанке для тех у кого аннулировали лимит в Универсал Банке?
И повышение существующего
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Stringer
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