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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:24

Re: Універсал (Universal Bank)

Ого, только нал в кассе или на телефон? В торговой сети уже нельзя использовать?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:06

Уважаемые клиенты!
Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(
Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:23

  Goodman написав:
  Stringer написав:ну а вдруг? у меня аж 24 тыщи... жалко


А-шка, если ее не просить наливает 50% от суммы депо.
у меня в А-шке 100к простаивают, а ВЫ за 24 плачете .... , мужайтесь, делайте осмысленный выбор .

Кому это ваше овно нужно - пускай делает свой бессмысленный выбор
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:39

Ітогі подведьом. Йопнули 18к кредитного ліміту, розкрученого з нещасних 5к.
Так, на Моні є ліміт 100к, але із-за дебільних запльотів Гороха, що не дозволяють завести ще одну картку як дебетну, цей ліміт простоює. Представник банку, як на рахунок дозволити клієнтам Віз Голд/Класік завести ще одну картку монобанку з 0-м лімітом, а?
І да, верніть 149 грн річного обслуговування! Що за паскудство!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:01

  Universal Bank написав:Уважаемые клиенты!
Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(
Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.


В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Только на общих основаниях? Т. Е. Никогда.? Горох тупо не хочет мне его давать. Не смотр на то, что все годы был идеальным заемщиком Универсал Банка.

Поэтому вопрос, есть ли какая та льготная процедура в получении кредитного лимита в монобанке для тех у кого аннулировали лимит в Универсал Банке?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:05

  IMPRINTER написав:
  Universal Bank написав:Уважаемые клиенты!
Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(
Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.


В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Только на общих основаниях? Т. Е. Никогда.? Горох тупо не хочет мне его давать. Не смотр на то, что все годы был идеальным заемщиком Универсал Банка.

Поэтому вопрос, есть ли какая та льготная процедура в получении кредитного лимита в монобанке для тех у кого аннулировали лимит в Универсал Банке?

И повышение существующего
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:50

Re: Універсал (Universal Bank)

  Stringer написав:Кому это ваше овно нужно - пускай делает свой бессмысленный выбор


Пожалуй Вам виднее, в сортах оного не разбираюсь. Просто факты.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:06

  Goodman написав:
  Stringer написав:Кому это ваше овно нужно - пускай делает свой бессмысленный выбор


Пожалуй Вам виднее, в сортах оного не разбираюсь. Просто факты.

Не разбираетесь, но сами употребляете и другим советуете? да вы goorman :mrgreen:
Stringer
 
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