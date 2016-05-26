Додано: Сер 31 жов, 2018 10:01

Universal Bank написав: Уважаемые клиенты!

Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(

Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке. Уважаемые клиенты!Мы очень хотели Вам предложить наш инновационный продукт монобанк, но произошел сбой и мы с Вами прокоммуницировали некорректно:(Нам безумно жаль, мы обязательно все поправим и Вы сможете воспользоваться лучшей кредитной картой на рынке.

В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?Только на общих основаниях? Т. Е. Никогда.? Горох тупо не хочет мне его давать. Не смотр на то, что все годы был идеальным заемщиком Универсал Банка.Поэтому вопрос, есть ли какая та льготная процедура в получении кредитного лимита в монобанке для тех у кого аннулировали лимит в Универсал Банке?