Nighthawk написав:Ітогі подведьом. Йопнули 18к кредитного ліміту, розкрученого з нещасних 5к.
Так, на Моні є ліміт 100к, але із-за дебільних запльотів Гороха, що не дозволяють завести ще одну картку як дебетну, цей ліміт простоює. Представник банку, як на рахунок дозволити клієнтам Віз Голд/Класік завести ще одну картку монобанку з 0-м лімітом, а?
І да, верніть 149 грн річного обслуговування! Що за паскудство!
Карта монобанка может быть только одна, к сожалению вторую пока нет возможности оформить.
Напишите, пожалуйста в личных сообщениях ваш ИНН, возврат комиссии будет рассматриваться в индивидуальном порядке.