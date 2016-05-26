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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:35

  Nighthawk написав:Ітогі подведьом. Йопнули 18к кредитного ліміту, розкрученого з нещасних 5к.
Так, на Моні є ліміт 100к, але із-за дебільних запльотів Гороха, що не дозволяють завести ще одну картку як дебетну, цей ліміт простоює. Представник банку, як на рахунок дозволити клієнтам Віз Голд/Класік завести ще одну картку монобанку з 0-м лімітом, а?
І да, верніть 149 грн річного обслуговування! Що за паскудство!

Карта монобанка может быть только одна, к сожалению вторую пока нет возможности оформить.
Напишите, пожалуйста в личных сообщениях ваш ИНН, возврат комиссии будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48

чисто "скунсы" - через каллцентр комиссию вернуть отказались.
так сказать бизнес по украински во всей красе и скорей всего вся вонь идёт от команды моноскунса.
так как типа если перейдёте на продукты моноскунса то и комиссию вернём.
полный бред.
Захотели закрыть карты - верните людям комиссию, а не принуждайте пользоваться моноскунсом.
:!: универсам принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:52

  uaprofi написав:чисто "скунсы" - через каллцентр комиссию вернуть отказались.
так сказать бизнес по украински во всей красе и скорей всего вся вонь идёт от команды моноскунса.
так как типа если перейдёте на продукты моноскунса то и комиссию вернём.
полный бред.
Захотели закрыть карты - верните людям комиссию, а не принуждайте пользоваться моноскунсом.

А шо, отримати запрошення від моноюзера +50 грн кишмишу + повернення комісії від моноскунса...є певна вигода. Вирішуйте.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:58

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:А шо, отримати запрошення від моноюзера +50 грн киш


або +100грн
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:02

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо, отримати запрошення від моноюзера +50 грн киш


або +100грн

Де як 100 грн, на двох?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:06

Квесторе_поверніться

зачем?

на рынке есть полно продуктов гораздо интереснее и выгоднее
если бы для меня эта карта была интересна, я бы получил её ещё на этапе бета тестирования.
этот продукт моноскунса имеет для меня ряд недостатков - он орентирован так сказать на современных и продвинутых "хипстеров"
:!: универсам принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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