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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:35
Nighthawk написав:
Ітогі подведьом. Йопнули 18к кредитного ліміту, розкрученого з нещасних 5к.
Так, на Моні є ліміт 100к, але із-за дебільних запльотів Гороха, що не дозволяють завести ще одну картку як дебетну, цей ліміт простоює. Представник банку, як на рахунок дозволити клієнтам Віз Голд/Класік завести ще одну картку монобанку з 0-м лімітом, а?
І да, верніть 149 грн річного обслуговування! Що за паскудство!
Карта монобанка может быть только одна, к сожалению вторую пока нет возможности оформить.
Напишите, пожалуйста в личных сообщениях ваш ИНН, возврат комиссии будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48
чисто "скунсы" - через каллцентр комиссию вернуть отказались.
так сказать бизнес по украински во всей красе и скорей всего вся вонь идёт от команды моноскунса.
так как типа если перейдёте на продукты моноскунса то и комиссию вернём.
полный бред.
Захотели закрыть карты - верните людям комиссию, а не принуждайте пользоваться моноскунсом.
универсам принуждает к продуктам моноскунса
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uaprofi
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:52
uaprofi написав:чисто "скунсы"
- через каллцентр комиссию вернуть отказались.
так сказать бизнес по украински во всей красе и скорей всего вся вонь идёт от команды моноскунса
.
так как типа если перейдёте на продукты моноскунса то и комиссию вернём.
полный бред.
Захотели закрыть карты - верните людям комиссию, а не принуждайте пользоваться моноскунсом
.
А шо, отримати запрошення від моноюзера +50 грн кишмишу + повернення комісії від моноскунса...є певна вигода. Вирішуйте.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:58
Квесторе_поверніться написав:
А шо, отримати запрошення від моноюзера +50 грн киш
або +100грн
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greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:02
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
А шо, отримати запрошення від моноюзера +50 грн киш
або +100грн
Де як 100 грн, на двох?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:06
Квесторе_поверніться
зачем?
на рынке есть полно продуктов гораздо интереснее и выгоднее
если бы для меня эта карта была интересна, я бы получил её ещё на этапе бета тестирования.
этот продукт моноскунса имеет для меня ряд недостатков - он орентирован так сказать на современных и продвинутых "хипстеров"
универсам принуждает к продуктам моноскунса
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uaprofi
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