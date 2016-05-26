Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:03
Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:32
Re: Універсал (Universal Bank)
Ну чой-то сразу рабство?
Я разрешаю банкам работать в пределах ими же предложенного кредлимита, они сами предлагают мне отсрочку, сами же устанавливают штрафы и %% за просрочки. Ну де тут рабство?! Банки сами устанавливают все правила наших взаимоотношений
А я ток пользуюсь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:44
тут дело не в кредитах, а в плюшках которые дают кредитные карты,
так как проценты по депозиту за минусом налогов (спасибо крлику ) очень огорчают
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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