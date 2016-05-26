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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:03
IMPRINTER написав:
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
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sharparchitect
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:32
sharparchitect написав:
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
Ну чой-то сразу рабство?
Я разрешаю банкам работать в пределах ими же предложенного кредлимита, они сами предлагают мне отсрочку, сами же устанавливают штрафы и %% за просрочки. Ну де тут рабство?! Банки сами устанавливают все правила наших взаимоотношений
А я ток пользуюсь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:44
sharparchitect написав:
Подсели на кредиты,
тут дело не в кредитах, а в плюшках которые дают кредитные карты,
так как проценты по депозиту за минусом налогов (спасибо крлику
) очень огорчают
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:25
uaprofi написав: sharparchitect написав:
Подсели на кредиты,
тут дело не в кредитах, а в плюшках которые дают кредитные карты,
так как проценты по депозиту за минусом налогов (спасибо крлику
) очень огорчают
Кролік - падлюка ненажерлива!
Вліз до кишені кожного з нас! Нє забудім, не прастім...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:26
sharparchitect написав: IMPRINTER написав:
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
Слід заробляти і на кредитах і на депозитах.
Банка має бути інструментом в імярека.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:32
Квесторе_поверніться написав: sharparchitect написав: IMPRINTER написав:
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
Слід заробляти і на кредитах і на депозитах.
Банка має бути інструментом в імярека.
золотые слова)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:22
sharparchitect написав: IMPRINTER написав:
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
Взагалі-то культурні люди (ТМ) заробляють на кредитах завдяки грейс-періоду і кешбеку. Так, що дєпозітчікам і не снилося. А пацани то і не в курсі
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:49
sharparchitect написав: IMPRINTER написав:
В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?
Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...
О депозитах интереснее говорить
про эффект финансового левериджа не слыхали?
я же свинья, а не олень.
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