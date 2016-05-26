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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:03

  IMPRINTER написав:В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?


Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...

О депозитах интереснее говорить :twisted:
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:32

Re: Універсал (Universal Bank)

  sharparchitect написав:Подсели на кредиты, рабство какое-то...

Ну чой-то сразу рабство?
Я разрешаю банкам работать в пределах ими же предложенного кредлимита, они сами предлагают мне отсрочку, сами же устанавливают штрафы и %% за просрочки. Ну де тут рабство?! Банки сами устанавливают все правила наших взаимоотношений
А я ток пользуюсь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:44

  sharparchitect написав:Подсели на кредиты,

тут дело не в кредитах, а в плюшках которые дают кредитные карты,
так как проценты по депозиту за минусом налогов (спасибо крлику :twisted: ) очень огорчают
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:25

  uaprofi написав:
  sharparchitect написав:Подсели на кредиты,

тут дело не в кредитах, а в плюшках которые дают кредитные карты,
так как проценты по депозиту за минусом налогов (спасибо крлику :twisted: ) очень огорчают

Кролік - падлюка ненажерлива! :evil: Вліз до кишені кожного з нас! Нє забудім, не прастім... :evil:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:26

  sharparchitect написав:
  IMPRINTER написав:В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?


Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...

О депозитах интереснее говорить :twisted:

Слід заробляти і на кредитах і на депозитах.
Банка має бути інструментом в імярека.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:32

  Квесторе_поверніться написав:
  sharparchitect написав:
  IMPRINTER написав:В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?


Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...

О депозитах интереснее говорить :twisted:

Слід заробляти і на кредитах і на депозитах.
Банка має бути інструментом в імярека.

золотые слова)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:22

  sharparchitect написав:
  IMPRINTER написав:В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?


Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...

О депозитах интереснее говорить :twisted:


Взагалі-то культурні люди (ТМ) заробляють на кредитах завдяки грейс-періоду і кешбеку. Так, що дєпозітчікам і не снилося. А пацани то і не в курсі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:49

  sharparchitect написав:
  IMPRINTER написав:В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?


Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...

О депозитах интереснее говорить :twisted:


про эффект финансового левериджа не слыхали?
я же свинья, а не олень.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:28

  Nighthawk написав:
  sharparchitect написав:
  IMPRINTER написав:В монобанке у меня небыло лимита и щас не дает лимит!
Я так понимаю про то что вы предлагаете монобанк это просто слова?
Мой убранный лимит увидеть теперь на карте мононбанка нельзя будет?


Вы так переживаете по таким мелочам. А как насчет того, чтобы жить без кредитов?
Подсели на кредиты, рабство какое-то...

О депозитах интереснее говорить :twisted:


Взагалі-то культурні люди (ТМ) заробляють на кредитах завдяки грейс-періоду і кешбеку. Так, що дєпозітчікам і не снилося. А пацани то і не в курсі :mrgreen:


Что это вы тут такое рассказываете? зарабатываете на кредитках, да не может такого быть )))))
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:36

  antey718 написав:Что это вы тут такое рассказываете? зарабатываете на кредитках, да не может такого быть )))))


Удивительное сплошь и рядом, не? :mrgreen:
Зальотні олені можуть розсмішити :twisted:
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