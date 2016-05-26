Таки да, это страшный сон. ВСЁ пробивается по ИННу.
А тема депо неисчерпаема ...., даже государство за Вас комуналку платит (субсидирует).
Вы Беню спросите ...., каждая сьекономленная гривна - ОНА ВАМИ ЗАРАБОТАНА.
Поклон до Земли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:54
Re: Універсал (Universal Bank)
Таки да, это страшный сон. ВСЁ пробивается по ИННу.
А тема депо неисчерпаема ...., даже государство за Вас комуналку платит (субсидирует).
Вы Беню спросите ...., каждая сьекономленная гривна - ОНА ВАМИ ЗАРАБОТАНА.
Поклон до Земли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:04
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:21
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14
Universal Bank
Сегодня монобанк вместо забранного лимита в Универсале в размере 21600 установил лимит аж 2000 грн.
Да уж... Это так и должно быть? У идеального заемщика заьирабт лимит, котрый все годы безупречно обслуживался и на другую карту дабт в 10 раз меньще.или это потроллить типа меня? Обычно бомжам больше дают.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:36
Ганьба комсомолу!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:08
Сами дали или попросили? Нужен комментарий офпреда - как увеличить лимит в моне, за счёт лимита в универсале
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