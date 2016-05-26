Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14

Universal Bank



Сегодня монобанк вместо забранного лимита в Универсале в размере 21600 установил лимит аж 2000 грн.

Да уж... Это так и должно быть? У идеального заемщика заьирабт лимит, котрый все годы безупречно обслуживался и на другую карту дабт в 10 раз меньще.или это потроллить типа меня? Обычно бомжам больше дают.

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