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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:54

Re: Універсал (Universal Bank)

  Nighthawk написав:Так, що дєпозітчікам і не снилося. А пацани то і не в курсі


Таки да, это страшный сон. ВСЁ пробивается по ИННу.
А тема депо неисчерпаема ...., даже государство за Вас комуналку платит (субсидирует).
Вы Беню спросите ...., каждая сьекономленная гривна - ОНА ВАМИ ЗАРАБОТАНА.
Поклон до Земли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:04

  Universal Bank написав:возврат комиссии расматриваеться в индивидуальном порядке. Напишите, пожалуйста в личных сообщениях ваш ИНН

Написал вам 31 октября, жду ответа.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:21

  VYu написав:
  Universal Bank написав:возврат комиссии расматриваеться в индивидуальном порядке. Напишите, пожалуйста в личных сообщениях ваш ИНН

Написал вам 31 октября, жду ответа.

Ваш вопрос на рассмотрении. По результату с Вами свяжемся
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14

Universal Bank

Сегодня монобанк вместо забранного лимита в Универсале в размере 21600 установил лимит аж 2000 грн.
Да уж... Это так и должно быть? У идеального заемщика заьирабт лимит, котрый все годы безупречно обслуживался и на другую карту дабт в 10 раз меньще.или это потроллить типа меня? Обычно бомжам больше дают.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:08

  IMPRINTER написав:Universal Bank

Сегодня монобанк вместо забранного лимита в Универсале в размере 21600 установил лимит аж 2000 грн.
Да уж... Это так и должно быть? У идеального заемщика заьирабт лимит, котрый все годы безупречно обслуживался и на другую карту дабт в 10 раз меньще.или это потроллить типа меня? Обычно бомжам больше дают.

Сами дали или попросили? Нужен комментарий офпреда - как увеличить лимит в моне, за счёт лимита в универсале
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:08

Stringer

я не просил.
но офпред писал, что вроде тем кому обнулили лимиты у мони воздастся ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:15

  IMPRINTER написав:Stringer

я не просил.
но офпред писал, что вроде тем кому обнулили лимиты у мони воздастся ...

Теперь Моню мона еще раз попросить. Возможно он и повысит лимит
Но ток в последнее время он сильно прижимистым стал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:33

  IMPRINTER написав:Stringer

я не просил.
но офпред писал, что вроде тем кому обнулили лимиты у мони воздастся ...

Наверное у них "акция" сегодня. У жены моего брата пару месяцев назад лимит обнулили, сегодня тоже 2000 вернули.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:45

Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:51

  Nighthawk написав:Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)

Молодці. Скунс - 2 не народився. :P Тепер нехай на моню той самий ліміт наливають постраждалим. 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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