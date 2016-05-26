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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:58
Козак-характерник написав: Nighthawk написав:
Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)
Молодці. Скунс - 2 не народився.
Тепер нехай на моню той самий ліміт наливають постраждалим.
Ну, Імпрінтеру хоч щось світить, а у мене і так 100к ліміт на Моно, і по іронії долі, карта юзається як дебетка
Дозволили б ще одну карту відкрити без кред ліміту - ооо, це було б круто....
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27
Universal Bank
спасибо !
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:28
IMPRINTER написав:Universal Bank
спасибо !
За що? Ліміт відновили?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:31
Козак-характерник написав:
Молодці. Скунс - 2 не народився.
Тепер нехай на моню той самий ліміт наливають постраждалим.
Таки да, не родился!
Представителю отлично!
А вот перенос, точнее, увеличение кредлимита на моно - жду...
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