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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:58

  Козак-характерник написав:
  Nighthawk написав:Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)

Молодці. Скунс - 2 не народився. :P Тепер нехай на моню той самий ліміт наливають постраждалим. 8)


Ну, Імпрінтеру хоч щось світить, а у мене і так 100к ліміт на Моно, і по іронії долі, карта юзається як дебетка :mrgreen:
Дозволили б ще одну карту відкрити без кред ліміту - ооо, це було б круто....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27

Universal Bank

спасибо !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:28

  IMPRINTER написав:Universal Bank

спасибо !

За що? Ліміт відновили?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:31

Re: Універсал (Universal Bank)

Козак-характерник написав:Молодці. Скунс - 2 не народився. Тепер нехай на моню той самий ліміт наливають постраждалим. 8)


Таки да, не родился!
Представителю отлично!
А вот перенос, точнее, увеличение кредлимита на моно - жду...
gav
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