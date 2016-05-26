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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27
Universal Bank
спасибо !
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:24
Nighthawk написав:
Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)
Вітаю. Мені у повному або частковому поверненні списаних у квітні 2018 року відмовили:
Universal Bank написав:к сожалению, вернуть нет возможности .
Списание комиссии за годовое обслуживание счета было осуществлено в соответствии с Тарифами по продукту "Кредитная карта" п.1.1: «Годовая плата за обслуживание счета» - 149 гривен, оплачивается клиентом в национальной валюте через год минус один день после открытия текущего счета и далее ежегодно .
Списание комиссии ежемесячно или частично не предусмотрено условиями договора.
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VYu
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42
А что за ситуация с депозитами?
Пришел переоформить новый депо, а мне говорят, что «святковый» это только для новых денег.
Чем регламентировано? –Внутренними документами банка. – Документы внутренние, а регламентируют мои деньги. – Ну вот так.
А если я сниму, и прейду с деньгами завтра? – Нельзя, мониторят
Что это за цирк?!)
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