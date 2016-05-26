Universal Bank
спасибо !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27
Universal Bank
спасибо !
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:24
Вітаю. Мені у повному або частковому поверненні списаних у квітні 2018 року відмовили:
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42
А что за ситуация с депозитами?
Пришел переоформить новый депо, а мне говорят, что «святковый» это только для новых денег.
Чем регламентировано? –Внутренними документами банка. – Документы внутренние, а регламентируют мои деньги. – Ну вот так.
А если я сниму, и прейду с деньгами завтра? – Нельзя, мониторят
Что это за цирк?!)
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:29
Святковий похоже лучшее предложение на сегодня, или есть что-то лучше?
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:34
На 4,5 місяця... мабуть так. 18% грязними.
Там виплати кохні 1,5 місяці?
В Сіми є на півроку 17,86% грязними.
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