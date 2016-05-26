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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27

Universal Bank

спасибо !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:24

  Nighthawk написав:Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)

Вітаю. Мені у повному або частковому поверненні списаних у квітні 2018 року відмовили:
Universal Bank написав:к сожалению, вернуть нет возможности .

Списание комиссии за годовое обслуживание счета было осуществлено в соответствии с Тарифами по продукту "Кредитная карта" п.1.1: «Годовая плата за обслуживание счета» - 149 гривен, оплачивается клиентом в национальной валюте через год минус один день после открытия текущего счета и далее ежегодно .
Списание комиссии ежемесячно или частично не предусмотрено условиями договора.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42

А что за ситуация с депозитами?
Пришел переоформить новый депо, а мне говорят, что «святковый» это только для новых денег.
Чем регламентировано? –Внутренними документами банка. – Документы внутренние, а регламентируют мои деньги. – Ну вот так.
А если я сниму, и прейду с деньгами завтра? – Нельзя, мониторят

Что это за цирк?!)
Teo
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:29

Святковий похоже лучшее предложение на сегодня, или есть что-то лучше?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:34

  Alexey_k9 написав:Святковий похоже лучшее предложение на сегодня, или есть что-то лучше?

На 4,5 місяця... мабуть так. 18% грязними.
Там виплати кохні 1,5 місяці?
В Сіми є на півроку 17,86% грязними.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:47

  Teo написав:Что это за цирк?!)

В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги?
Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:21

  Квесторе_поверніться написав:На 4,5 місяця... мабуть так. 18% грязними.
Там виплати кохні 1,5 місяці? В Сіми є на півроку 17,86% грязними.

Выплата %% на выбор - каждые 45 дней или капитализация. И никаких вопросов, а вот в Экс пришлось нести документы про доходы :roll:
Smitten
 
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