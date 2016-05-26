Nighthawk написав:Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)
Вітаю. Мені у повному або частковому поверненні списаних у квітні 2018 року відмовили:
Universal Bank написав:к сожалению, вернуть нет возможности .
Списание комиссии за годовое обслуживание счета было осуществлено в соответствии с Тарифами по продукту "Кредитная карта" п.1.1: «Годовая плата за обслуживание счета» - 149 гривен, оплачивается клиентом в национальной валюте через год минус один день после открытия текущего счета и далее ежегодно . Списание комиссии ежемесячно или частично не предусмотрено условиями договора.
А что за ситуация с депозитами? Пришел переоформить новый депо, а мне говорят, что «святковый» это только для новых денег. Чем регламентировано? –Внутренними документами банка. – Документы внутренние, а регламентируют мои деньги. – Ну вот так. А если я сниму, и прейду с деньгами завтра? – Нельзя, мониторят
Alexey_k9 написав:Святковий похоже лучшее предложение на сегодня, или есть что-то лучше?
На 4,5 місяця... мабуть так. 18% грязними. Там виплати кохні 1,5 місяці? В Сіми є на півроку 17,86% грязними.
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lubopytnaya написав:В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги? Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?
То было при греках. Сейчас даж карточки нашару раздают при выполнении несложных условий