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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 579
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 579
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:47

Universal Bank
"Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении. :twisted: А ведь хвалил до этого Универсал.
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:54

  DjPavel написав:Universal Bank
"Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении. :twisted: А ведь хвалил до этого Универсал.

Скажите спасибо, шо у них вааще при вас лехтричество было. А то там часто еще и пробки выбивает, и дизель-хенератор хандрит 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:57

  clientage написав:
  DjPavel написав:Universal Bank
"Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении. :twisted: А ведь хвалил до этого Универсал.

Скажите спасибо, шо у них вааще при вас лехтричество было. А то там часто еще и пробки выбивает, и дизель-хенератор хандрит 8) :lol: :lol:

Да, в прошлые мои обращения к ним, у них тоже были какие-то сбои с программой. В итоге из 3х посещений, как минимум 2 раза не работала программа. Статистика о которой стоит задуматься.
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:28

Re: Універсал (Universal Bank)

..сегодня прога висела и на победы, это жесть,
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:14

Банку плюс за оперативность. Уже связались со мной и обсудили ситуацию. Все таки хорошо, когда до банка можно достучаться, и когда банк старается следить за своей репутацией. Спасибо за реакцию.

И жирный плюс за работу кассы. Снова не испытал проблем при снятии валюты без предварительного заказа на сумму свыше 5 тысяч долларов. В этом плане банк работает лучше многих, а мне есть с чем сравнить.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:22

Підкажіть, будь ласка, потрбно закинути на карту грошенят через СЕП, які реквізити на поповнення, як закидуються через котловий чи як? Цікавить питання, як швидко зайдуть, наприклад, з Примату?
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:23

Re: Універсал (Universal Bank)

Валюту как банк возвращает с депозитов по сроку средние сумма? Ноет, что заказывать надо было или валюты нет?
Размер имеет значение.
2XL
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