Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:47

"Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении.А ведь хвалил до этого Универсал.