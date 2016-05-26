Universal Bank "Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении. А ведь хвалил до этого Универсал.
DjPavel написав:Universal Bank "Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении. А ведь хвалил до этого Универсал.
Скажите спасибо, шо у них вааще при вас лехтричество было. А то там часто еще и пробки выбивает, и дизель-хенератор хандрит
DjPavel написав:Universal Bank "Классно" у вас работает отделение на Воздухофлотском пр. 23/26. Из 4х экономистов (трое из которых сидят без клиентов), вопросы по депозитам и вопросы снятия со сберегательного счета почему-то решает только специалист по имени Ирина, к которому естественно очередь. Что в этот момент делают другие специалисты банка, не совсем понятно, и что это за такая программа, доступ к которой есть только у одного человека из 4х в отделении (не считая начальника отделения). Потратил час рабочего времени, чтобы посидеть в очереди и уехать так и не сняв деньги с "мегагибкого" счета. Действительно, ощутил всю мегагибкость работы с клиентами в отделении. А ведь хвалил до этого Универсал.
Скажите спасибо, шо у них вааще при вас лехтричество было. А то там часто еще и пробки выбивает, и дизель-хенератор хандрит
Да, в прошлые мои обращения к ним, у них тоже были какие-то сбои с программой. В итоге из 3х посещений, как минимум 2 раза не работала программа. Статистика о которой стоит задуматься.
Банку плюс за оперативность. Уже связались со мной и обсудили ситуацию. Все таки хорошо, когда до банка можно достучаться, и когда банк старается следить за своей репутацией. Спасибо за реакцию.
И жирный плюс за работу кассы. Снова не испытал проблем при снятии валюты без предварительного заказа на сумму свыше 5 тысяч долларов. В этом плане банк работает лучше многих, а мне есть с чем сравнить.