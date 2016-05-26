RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 580
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
147
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 580
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:51

Alexey_k9
ні, тільки на 6 і 12 міс.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 559560561562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3289, 3290, 3291
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32905 4061242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 00:20
newbie
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 11, 12, 13
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
124 14994
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 10:23
Aquarius
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
68 38520
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64222)
29.11.2018 01:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.