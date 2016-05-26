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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 580
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
147
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 580
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:51

Alexey_k9
ні, тільки на 6 і 12 міс.
melkh
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Повідомлень: 461
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:15

Начал сотрудничать с Универсалом
Открыл депозит в отделении
Зашел в интернет-банкинг
Там не отражаются ни депозит, ни внесенные деньги
Так должно быть???
MYan
 
Повідомлень: 37
З нами з: 15.05.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35

Скажіть, чи є можливість відкрити у відділенні депозит, а гроші внести через СЕП? Або які ще є варіанти зайти безготівково для відносно не клієнта (клієнта Моні)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:38

  MYan написав:Начал сотрудничать с Универсалом
Открыл депозит в отделении
Зашел в интернет-банкинг
Там не отражаются ни депозит, ни внесенные деньги
Так должно быть???

Да. Они ручками вводят пару дней
pavyak
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Повідомлень: 2149
З нами з: 15.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:56

pavyak
спасибо
MYan
 
Повідомлень: 37
З нами з: 15.05.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 559560561562
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