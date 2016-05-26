Alexey_k9
ні, тільки на 6 і 12 міс.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:15
Начал сотрудничать с Универсалом
Открыл депозит в отделении
Зашел в интернет-банкинг
Там не отражаются ни депозит, ни внесенные деньги
Так должно быть???
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35
Скажіть, чи є можливість відкрити у відділенні депозит, а гроші внести через СЕП? Або які ще є варіанти зайти безготівково для відносно не клієнта (клієнта Моні)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:38
Додано: Чет 06 гру, 2018 05:56
как зайти по линии депогривня в Универсал?
1. святковый
2 призовой на 5000 грн
что из себя представляют призы ? кетай или вещь в руках?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:16
Депозит оформлюється у відділенні банку на доступну суму коштів. Умовами продукту також передбачена можливість поповнення депозиту протягом строку його дії, з поточного рахунку, який ви взмозі поповнити.
|