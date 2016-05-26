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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 00:51
Alexey_k9
ні, тільки на 6 і 12 міс.
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melkh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:15
Начал сотрудничать с Универсалом
Открыл депозит в отделении
Зашел в интернет-банкинг
Там не отражаются ни депозит, ни внесенные деньги
Так должно быть???
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MYan
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35
Скажіть, чи є можливість відкрити у відділенні депозит, а гроші внести через СЕП? Або які ще є варіанти зайти безготівково для відносно не клієнта (клієнта Моні)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:38
MYan написав:
Начал сотрудничать с Универсалом
Открыл депозит в отделении
Зашел в интернет-банкинг
Там не отражаются ни депозит, ни внесенные деньги
Так должно быть???
Да. Они ручками вводят пару дней
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pavyak
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:56
pavyak
спасибо
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MYan
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Додано: Чет 06 гру, 2018 05:56
как зайти по линии депогривня в Универсал?
1. святковый
2 призовой на 5000 грн
что из себя представляют призы ? кетай или вещь в руках?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:16
klug написав:
Скажіть, чи є можливість відкрити у відділенні депозит, а гроші внести через СЕП? Або які ще є варіанти зайти безготівково для відносно не клієнта (клієнта Моні)?
Депозит оформлюється у відділенні банку на доступну суму коштів. Умовами продукту також передбачена можливість поповнення депозиту протягом строку його дії, з поточного рахунку, який ви взмозі поповнити.
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Universal Bank
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:30
Universal Bank написав: klug написав:
Скажіть, чи є можливість відкрити у відділенні депозит, а гроші внести через СЕП? Або які ще є варіанти зайти безготівково для відносно не клієнта (клієнта Моні)?
Депозит оформлюється у відділенні банку на доступну суму коштів. Умовами продукту також передбачена можливість поповнення депозиту протягом строку його дії, з поточного рахунку, який ви взмозі поповнити.
Дякую за час, що ви витратили для відповіді на запитання, шкода, що не на те, яке я задавав. Також дякую за пропозицію зв'язати мене зі "спеціалістом", у даному випадку мене цікавить практична порада досвідчених форумчан.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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