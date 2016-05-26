|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:39
mikos
Так в Монодоговорі у мене Універсала реквізити... ліцензія... і печатка стоять...
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Andey
, Ferlakur
, kostya77
, malser
, qwe_ua
, slasva
, vollena71
, wolt450
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32992
|4071158
|
|
|132
|15932
|
|
|68
|38601
|
|