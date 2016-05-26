mikos
Так в Монодоговорі у мене Універсала реквізити... ліцензія... і печатка стоять...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:39
mikos
Так в Монодоговорі у мене Універсала реквізити... ліцензія... і печатка стоять...
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:23
В Заяві-Підтвердження розміщення Вкладу (депозиту) фізичноі особи,яка видається клієнту, нічого не має про можливість поповнення депозиту протягом строку його дії.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:35
Не смог зарегистрироваться в Интернет-банкинге - в контакт-центре предложили сделать принт-скрин страницы с ошибкой и ждать 15 (!!!) дней! :) Это в 21 столетии в Украине! Ну, думаю, ничего, подожду. За 15 дней никто не позвонил. Когда перезвонил я, то попросили сделать принт-скрин и снова подождать. Ни менелджер, ни в контакт-центре ничего сделать не могут и не знают, кто может помочь..... Вот такой вот банк... На фоне "Универсал банка" даже Ощадбанки Укрэксим смотрятся очень даже прилично
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:40
В общем, печально, что самый простой, стандартный и незатейливый вопрос с регитсрацией в И-нет банкинге вызывает такие проблемы у сотрудников "Универсал Банка"....:( Задаюсь вопросом, а как они себя поведут в нестандартной или кризисной ситуации??
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:32
Депозит, розміщений у мобільному додатку повертається на рахунок, вказаний при розміщенні.
На зняття депозитних коштів діють тарифи того рахунку, на який вони виплачені. Якщо депозитні кошти переказуються з рахунку, на який вони виплачені, на інший рахунок клієнта, вони втрачають статус депозитних. Так, кошти виплачені з депозиту монобанк на картку монобанк, а потім переказані на інший рахунок клієнта у Universal bank, при знятті у касі вже не є депозитними коштами, тому зняття проходить з комісією.
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