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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 581
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
147
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 581
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:39

mikos

Так в Монодоговорі у мене Універсала реквізити... ліцензія... і печатка стоять...
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:23

  Universal Bank написав:
  klug написав:Скажіть, чи є можливість відкрити у відділенні депозит, а гроші внести через СЕП? Або які ще є варіанти зайти безготівково для відносно не клієнта (клієнта Моні)?


Депозит оформлюється у відділенні банку на доступну суму коштів. Умовами продукту також передбачена можливість поповнення депозиту протягом строку його дії, з поточного рахунку, який ви взмозі поповнити.


В Заяві-Підтвердження розміщення Вкладу (депозиту) фізичноі особи,яка видається клієнту, нічого не має про можливість поповнення депозиту протягом строку його дії.
Практикующий вкладчик.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:35

Не смог зарегистрироваться в Интернет-банкинге - в контакт-центре предложили сделать принт-скрин страницы с ошибкой и ждать 15 (!!!) дней! :) Это в 21 столетии в Украине! Ну, думаю, ничего, подожду. За 15 дней никто не позвонил. Когда перезвонил я, то попросили сделать принт-скрин и снова подождать. Ни менелджер, ни в контакт-центре ничего сделать не могут и не знают, кто может помочь..... Вот такой вот банк... На фоне "Универсал банка" даже Ощадбанки Укрэксим смотрятся очень даже прилично
Oleg88
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:40

В общем, печально, что самый простой, стандартный и незатейливый вопрос с регитсрацией в И-нет банкинге вызывает такие проблемы у сотрудников "Универсал Банка"....:( Задаюсь вопросом, а как они себя поведут в нестандартной или кризисной ситуации??
Oleg88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:32

  Viz написав:Universal Bank

Добрий день!

Є карта віза платінум депозит. І проблема нерозуміння тарифів.
Хочу на неї повернути депозит з Монобанку і зняти готівкою у вашій касі. Згідно тарифів цієї карти це безкоштовно. Але мене запевняють, що комісію я таки сплачу. Ви можете дати відповідь? Комісія за зняття готівки буде чи ні при поверненні депо з Моно?

До цього при аналогічному поверненні з Моно на цю візу платінум у виписці було Виплата процентів згідно договору №N...... от ../../2018
.. UAH
.. UAH
Повернення депозиту згідно Договору №N.... Тобто згідно тарифів зняття готівки коштів повернення депозиту та виплати % по ньому не тарифікується. Але гаряча лінія запевняє, що в силу особливих стосунків між Універсал та Моно таке трактування не рахується і це буде як власні кошти з % комісії за зняття. Зможете відповісти? Дякую.

Депозит, розміщений у мобільному додатку повертається на рахунок, вказаний при розміщенні.
На зняття депозитних коштів діють тарифи того рахунку, на який вони виплачені. Якщо депозитні кошти переказуються з рахунку, на який вони виплачені, на інший рахунок клієнта, вони втрачають статус депозитних. Так, кошти виплачені з депозиту монобанк на картку монобанк, а потім переказані на інший рахунок клієнта у Universal bank, при знятті у касі вже не є депозитними коштами, тому зняття проходить з комісією.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:11

Re: Універсал (Universal Bank)

Oleg88 написав:Не смог зарегистрироваться в Интернет-банкинге - в контакт-центре предложили сделать принт-скрин страницы с ошибкой и ждать 15 (!!!) дней! :) Это в 21 столетии в Украине! Ну, думаю, ничего, подожду. За 15 дней никто не позвонил. Когда перезвонил я, то попросили сделать принт-скрин и снова подождать. Ни менелджер, ни в контакт-центре ничего сделать не могут и не знают, кто может помочь..... Вот такой вот банк... На фоне "Универсал банка" даже Ощадбанки Укрэксим смотрятся очень даже прилично
Вчера регистрировался, так с самодельным логином не дало
А поставил галочку "использовать как логин" у ДР и вуаля
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:02

  Universal Bank написав:
  Viz написав:Universal Bank
На зняття депозитних коштів діють тарифи того рахунку, на який вони виплачені. Якщо депозитні кошти переказуються з рахунку, на який вони виплачені, на інший рахунок клієнта, вони втрачають статус депозитних. Так, кошти виплачені з депозиту монобанк на картку монобанк, а потім переказані на інший рахунок клієнта у Universal bank, при знятті у касі вже не є депозитними коштами, тому зняття проходить з комісією.


Насправді виплата депозиту (повернення) здійснюється напряму на вашу (Універсал) карту (без участі карти Моно, яка в мінусі) з призначеннями як я писав вище - повернення депозиту та відсотків. Так, що кошти з депозиту монобанк на карту монобанк не виплачуються а відразу повертаються на карту будь-якого банку України з призначенням як депозитні. Отже згідно вашої відповіді власними вони не є, та, відповідно, комісію брати нема на підставі чого... Але ви вважаєте їх власними, конгеніально. Добре, дякую за відповідь.
___________
Я раніше помітив особливість "партнерства" групи Тас на прикладі зняття готівки з вашої карти у банкоматах Таса. Тепер бачу яскравий приклад цього "партнерства" на прикладі Універсал-Моно. Воно типово комсомольське якесь виходить, а нам такий хокей не потрібен. Ні депозити в Моно ні карти в Універсалі, є вибір та альтернатива.
Viz
 
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