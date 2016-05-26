mikos
Так в Монодоговорі у мене Універсала реквізити... ліцензія... і печатка стоять...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:39
mikos
Так в Монодоговорі у мене Універсала реквізити... ліцензія... і печатка стоять...
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:23
В Заяві-Підтвердження розміщення Вкладу (депозиту) фізичноі особи,яка видається клієнту, нічого не має про можливість поповнення депозиту протягом строку його дії.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:35
Не смог зарегистрироваться в Интернет-банкинге - в контакт-центре предложили сделать принт-скрин страницы с ошибкой и ждать 15 (!!!) дней! :) Это в 21 столетии в Украине! Ну, думаю, ничего, подожду. За 15 дней никто не позвонил. Когда перезвонил я, то попросили сделать принт-скрин и снова подождать. Ни менелджер, ни в контакт-центре ничего сделать не могут и не знают, кто может помочь..... Вот такой вот банк... На фоне "Универсал банка" даже Ощадбанки Укрэксим смотрятся очень даже прилично
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:40
В общем, печально, что самый простой, стандартный и незатейливый вопрос с регитсрацией в И-нет банкинге вызывает такие проблемы у сотрудников "Универсал Банка"....:( Задаюсь вопросом, а как они себя поведут в нестандартной или кризисной ситуации??
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:32
Депозит, розміщений у мобільному додатку повертається на рахунок, вказаний при розміщенні.
На зняття депозитних коштів діють тарифи того рахунку, на який вони виплачені. Якщо депозитні кошти переказуються з рахунку, на який вони виплачені, на інший рахунок клієнта, вони втрачають статус депозитних. Так, кошти виплачені з депозиту монобанк на картку монобанк, а потім переказані на інший рахунок клієнта у Universal bank, при знятті у касі вже не є депозитними коштами, тому зняття проходить з комісією.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:11
Re: Універсал (Universal Bank)
Вчера регистрировался, так с самодельным логином не дало
А поставил галочку "использовать как логин" у ДР и вуаля
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:02
Насправді виплата депозиту (повернення) здійснюється напряму на вашу (Універсал) карту (без участі карти Моно, яка в мінусі) з призначеннями як я писав вище - повернення депозиту та відсотків. Так, що кошти з депозиту монобанк на карту монобанк не виплачуються а відразу повертаються на карту будь-якого банку України з призначенням як депозитні. Отже згідно вашої відповіді власними вони не є, та, відповідно, комісію брати нема на підставі чого... Але ви вважаєте їх власними, конгеніально. Добре, дякую за відповідь.
___________
Я раніше помітив особливість "партнерства" групи Тас на прикладі зняття готівки з вашої карти у банкоматах Таса. Тепер бачу яскравий приклад цього "партнерства" на прикладі Універсал-Моно. Воно типово комсомольське якесь виходить, а нам такий хокей не потрібен. Ні депозити в Моно ні карти в Універсалі, є вибір та альтернатива.
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:06
Якщо в Універсалі немаю ніяких депо, лише пустий валютний поточний рахунок (відкритий багато років тому), то чи не вигідніше замість Святкового з 18%, оформити Строковий 6 міс. з 17% (при наявності картки Монобанку) після подачі заявки на Мінфіні і отримати ще + 1,25% бонусу від Мінфіну.
Але давно не відкривав через Мінфін. Як там з виплатами бонусів зараз?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 21:25
Re: Універсал (Universal Bank)
Там все дуже добре. Вже накатана схема.
Платят хорошо. Правда я заказывал выплату на карту УНИ от Привата , потом прогонял через депо.Может и сложно - но для меня очевидная схема.
Якщо все оформлено правило 1 п1дтвердження е - то виплатили на 13-й з дня заявки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:28
Re: Універсал (Universal Bank)
смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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