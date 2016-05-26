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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:05
Goodman написав: KIM30 написав:
ще + 1,25%
смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.
там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:41
KIM30 написав:
1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
если годовых - то это касаемо 12 месяцев.
при размещении на 6 - получите половинку.
хитро так пишут, чтобы не стремать народ
))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:46
KIM30 написав: Goodman написав: KIM30 написав:
ще + 1,25%
смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.
там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
Сумма / 12 мес. * 6 мес . * 1,25% = Бонус
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