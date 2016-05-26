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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 581
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
147
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 581
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:05

  Goodman написав:
  KIM30 написав:ще + 1,25%


смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.

там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:41

Re: Універсал (Universal Bank)

  KIM30 написав:1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%


если годовых - то это касаемо 12 месяцев.
при размещении на 6 - получите половинку.
хитро так пишут, чтобы не стремать народ :-)))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:46

  KIM30 написав:
  Goodman написав:
  KIM30 написав:ще + 1,25%


смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.

там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%


Сумма / 12 мес. * 6 мес . * 1,25% = Бонус
ruvex
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