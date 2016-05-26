там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:05
там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:41
Re: Універсал (Universal Bank)
если годовых - то это касаемо 12 месяцев.
при размещении на 6 - получите половинку.
хитро так пишут, чтобы не стремать народ ))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:46
Сумма / 12 мес. * 6 мес . * 1,25% = Бонус
Додано: Нед 09 гру, 2018 08:39
Дякую! Ну це й так зрозуміло, що бонус за 6 міс. буде лише половина від 1.25% . Так само як і від основної ставки (17%) - теж половина )
То чи я помилився, коли написав, що загальному ставка вийде 17+1,2=18,2% річних? Ясна річ, що за 6 міс. буде в 2 рази менше.
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