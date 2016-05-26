там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:05
там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:41
Re: Універсал (Universal Bank)
если годовых - то это касаемо 12 месяцев.
при размещении на 6 - получите половинку.
хитро так пишут, чтобы не стремать народ ))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:46
Сумма / 12 мес. * 6 мес . * 1,25% = Бонус
Black Jack - White Business
Додано: Нед 09 гру, 2018 08:39
Дякую! Ну це й так зрозуміло, що бонус за 6 міс. буде лише половина від 1.25% . Так само як і від основної ставки (17%) - теж половина )
То чи я помилився, коли написав, що загальному ставка вийде 17+1,2=18,2% річних? Ясна річ, що за 6 міс. буде в 2 рази менше.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:55
Доброго дня!
Чи відомо терміни реалізації функціонала, який дозволить реєструватися в інтернет-банкінгу тим, хто має лише валютні рахунки?
Дякую.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:59
Re: Універсал (Universal Bank)
Закончился депо, переложил на святковий
С капитализацией насчитал 18.15%
Имхо, лучшее предложение на рынке по коротким срокам
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:36
Re: Універсал (Universal Bank)
Добривечір, шановні форумчани!
1. Скажіть, будь ласка, чи дають ще мінфін і фінанси.юа бонус 50 грн за реєстрацію за промокодом?
2. На якому з цих сайтів краще зареєструватися, аби отримати бонус до запланованого для оформлення в Універсал-банку депозиту?
3. Порадьте, який депозит банку дасть найбільший зиск.
4. Чи є тут програми лояльності?
5. В ІБ можна відкривати депозити?
6. Чи вже хтось брав участь у розіграші надбавок і подарунків від банку? Які призи випадають?
7. Що краще: бонус від мінфіну/фінансів чи від банку? Адже одночасно заборонено.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:12
movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
2. площадки идентичны
3. зиск даст не депозит, зиск даст сумма депозита - хотите золота - погружайтесь на все 200к
6. Призы определяются самостоятельно - заходил с трех разных моб номеров - выпало :
звуковая колонка, повербанк, термос. Можно повыбирать сибе приз .
7. в зависимости от суммы , наступает порог , когда бонус от минфина более привлекателен. При желании можете обыграть - в правилах неточность, нет полной ссылки.
Минфин - может быть министерством финансов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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