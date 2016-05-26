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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 582
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
148
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:05

  Goodman написав:
  KIM30 написав:ще + 1,25%


смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.

там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:41

Re: Універсал (Universal Bank)

  KIM30 написав:1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%


если годовых - то это касаемо 12 месяцев.
при размещении на 6 - получите половинку.
хитро так пишут, чтобы не стремать народ :-)))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:46

  KIM30 написав:
  Goodman написав:
  KIM30 написав:ще + 1,25%


смотрите внимательно, что пишут :
если 1,25 годовых - то сумма выплаты будет зависеть от срока размещения.
если 1,25 от суммы вклада - то регулируете суммой депозита.

там пише: 1,25% годовых от вклада. Тому в загальному вийде 17+1,2=18,2%


Сумма / 12 мес. * 6 мес . * 1,25% = Бонус
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 08:39

Дякую! Ну це й так зрозуміло, що бонус за 6 міс. буде лише половина від 1.25% . Так само як і від основної ставки (17%) - теж половина )
То чи я помилився, коли написав, що загальному ставка вийде 17+1,2=18,2% річних? Ясна річ, що за 6 міс. буде в 2 рази менше.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:55

  Universal Bank написав:Доброго дня, шановний клієнте!
Дякуємо Вам за те, що звернулися з цим питанням.
З цього приводу створено робочу групу, яка буде займатися вирішенням даної розробки.
Стосовно термінів реалізації ми сповістимо Вас додатково.


Доброго дня!
Чи відомо терміни реалізації функціонала, який дозволить реєструватися в інтернет-банкінгу тим, хто має лише валютні рахунки?

Дякую.
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:59

Re: Універсал (Universal Bank)

Закончился депо, переложил на святковий
С капитализацией насчитал 18.15%
Имхо, лучшее предложение на рынке по коротким срокам
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:36

Re: Універсал (Universal Bank)

Добривечір, шановні форумчани!
1. Скажіть, будь ласка, чи дають ще мінфін і фінанси.юа бонус 50 грн за реєстрацію за промокодом?
2. На якому з цих сайтів краще зареєструватися, аби отримати бонус до запланованого для оформлення в Універсал-банку депозиту?
3. Порадьте, який депозит банку дасть найбільший зиск.
4. Чи є тут програми лояльності?
5. В ІБ можна відкривати депозити?
6. Чи вже хтось брав участь у розіграші надбавок і подарунків від банку? Які призи випадають?
7. Що краще: бонус від мінфіну/фінансів чи від банку? Адже одночасно заборонено.
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:12

movnyk

1. дают, только промокод должен быть актуальным.
2. площадки идентичны
3. зиск даст не депозит, зиск даст сумма депозита - хотите золота - погружайтесь на все 200к
6. Призы определяются самостоятельно - заходил с трех разных моб номеров - выпало :
звуковая колонка, повербанк, термос. Можно повыбирать сибе приз .
7. в зависимости от суммы , наступает порог , когда бонус от минфина более привлекателен. При желании можете обыграть - в правилах неточность, нет полной ссылки.
Минфин - может быть министерством финансов. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07

  Goodman написав:,
6. Призы определяются самостоятельно - заходил с трех разных моб номеров - выпало :
звуковая колонка, повербанк, термос. Можно повыбирать сибе приз .
,

а куда заходить надо?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:10

  J написав:
  Goodman написав:,
6. Призы определяются самостоятельно - заходил с трех разных моб номеров - выпало :
звуковая колонка, повербанк, термос. Можно повыбирать сибе приз .
,

а куда заходить надо?


на сайте банка - ввод ДР , моб тел и проверочный код.
потом выбираете одну из 6 карт
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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