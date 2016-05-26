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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:15
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movnyk
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:23
Goodman написав:movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
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movnyk
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Додано: Чет 13 гру, 2018 02:01
movnyk написав: Goodman написав:movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.
3V2H4YZ
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Alexey_k9
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Додано: Чет 13 гру, 2018 08:02
movnyk написав: Goodman написав:movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
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Можете взяти мій LVDMYKY
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KIM30
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:17
А промокод від мінфіна на фінансах можна юзати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23
Квесторе_поверніться написав:А промокод від мінфіна на фінансах можна юзати?
Да, все 3 сайта это одно и то же
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Alex_ki
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